Ракета SLS стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии Artemis

Изначально запуск планировалось провести летом, однако специалисты NASA сначала столкнулись с утечкой водорода в одном из двигателей. Затем на Флориду обрушились несколько ураганов

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis. Трансляция ведется на сайте NASA.

Старт ракеты состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 01:47 по местному времени (09:47 мск). Как ожидается, беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. Orion должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту Orion будут находиться три манекена, которых используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета.

Изначально запуск планировалось провести летом, однако специалисты NASA сначала столкнулись с утечкой водорода в одном из двигателей ракеты. Затем на штат Флорида обрушились несколько ураганов. Это вынудило специалистов NASA вернуть ракету, сборка которой велась с 2021 года, в ангар для ее защиты от непогоды.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.