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ЦАМТО

Обсуждены вопросы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ

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Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

ЦАМТО, 16 ноября. Под общим руководством председателя Рабочей группы – замминистра обороны РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева в режиме видеоконференции состоялось заседание Рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам МТО Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

В заседании также приняли участие представители руководства оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, должностные лица Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе заседания рассмотрены вопросы о ходе внутригосударственного согласования проекта Положения о запасах материальных средств для обеспечения формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ и его готовности к рассмотрению Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ.

Обсуждены вопросы разработки и готовности к направлению на внутригосударственное согласование проекта Рекомендаций о порядке проведения взаиморасчетов за передаваемые материальные средства между контингентами Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также вопросы создания на территориях государств – членов ОДКБ необходимых резервов материальных средств для развертывания группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Участники заседания обсудили основные направления сотрудничества в области военной науки по вопросам совершенствования системы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также подвели итоги специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ "Эшелон-2022", проведенного в октябре 2022 года на территории Республики Казахстан.

Очередное заседание Рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ планируется провести в Республике Беларусь в 2023 году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Военные учения
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