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ЦАМТО

Минобороны Великобритании заказало еще пять фрегатов класса "Тип-26"

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Источник изображения: Фото: Crown Copyright

ЦАМТО, 16 ноября. Компания BAE Systems 15 ноября объявила о подписании с Минобороны Великобритании контракта на строительство следующих пяти фрегатов класса "Тип-26" для ВМС Великобритании.

Стоимость соглашения составила 4,2 млрд. фунтов стерлингов. Как заявлено, контракт поддержит более 4000 рабочих мест на мощностях BAE Systems и других британских компаниях и обеспечит загрузку заводов BAE Systems в Шотландии до 2030-х гг. Отмечается, что до 1,8 млрд. фунтов стерлингов будет потрачено в цепочке поставок, включая 1,2 млрд. фунтов стерлингов у британских поставщиков.

Как сообщал ЦАМТО, 3 июля 2017 года после завершения этапа разработки проекта BAE Systems заключила с Министерством обороны Великобритании контракт на строительство первых трех фрегатов класса "Тип-26". Они получат наименования "Глазго", "Кардифф" и "Белфаст". Стоимость соглашения составила 3,7 млрд. фунтов стерлингов (4,8 млрд. долл.).

В целом планы ВМС Великобритании предусматривают строительство 8 фрегатов "Тип-26", основным предназначением которых является борьба с подводными лодками противника.

Строительство первых трех кораблей уже ведется. Работы над головным фрегатом серии, "Глазго", начались в июне 2017 года. Спуск корабля на воду должен состояться до конца 2022 года. Планируется, что он будет принят на вооружение в середине 2020-х гг. Резка первой стали для второго фрегата, "Кардифф", началась в августе 2019 года, третьего, "Белфаст", – в июне 2021 года.

Ожидается, что резка первой стали для первого из пяти фрегатов второй партии, "Бирмингем", начнется уже ближайшей зимой. За ним последуют "Шеффилд", "Ньюкасл", "Эдинбург" и "Лондон". Ожидается, что строительство всех восьми фрегатов будет завершено к середине 2030-х гг. Минимальный проектный срок эксплуатации кораблей составит не менее 25 лет.

Фрегат класса "Тип-26" задуман как малозаметный надводный боевой корабль с низкой акустической сигнатурой, который должен стать основой надводного флота ВМС Великобритании до 2060 года. Он заменит состоящие на вооружении фрегаты класса "Тип-23". Основной задачей фрегата станет борьба с подводными лодками, защита средств ядерного сдерживания и новых авианосцев класса "Куин Элизабет".

Предполагается, что корабль сможет применяться самостоятельно или в составе оперативной группировки для выполнения боевых задач в различных условиях: от участия в конфликтах высокой интенсивности до борьбы с пиратством, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.

Длина корабля класса "Тип-26" составит около 149,9 м, максимальная ширина – 20,8 м, стандартное водоизмещение – 6900 т, численность экипажа – 157 человек. Энергетическая установка типа CODLOG включает газовую турбину, четыре дизель-генератора и два электромотора. Максимальная скорость – более 26 узлов, дальность хода – 7000 морских миль, автономность – 60 суток.

Корабль будет оснащен 127-мм артиллерийской установкой, вертикальной пусковой установкой Mk.41, корабельным зенитным ракетным комплексом "Си Септор" (Sea Captor), ангаром для размещения вертолетов типа "Мерлин" или "Уайлдкет" и беспилотных летательных, надводных и подводных аппаратов, современными системами наблюдения и разведки. ВПУ Mk.41 обеспечит загрузку, хранение, подготовку к запуску и пуск различных типов зенитных ("Стандарт-2", "Стандарт-3", "Си Спэрроу", ESSM), крылатых ("Томагавк") и противолодочных ракет (VL ASROC). В перечень оборудования войдут РЛС средней дальности Тип-997 Artisan, носовые и буксируемые гидроакустические системы. Конструкция корабля позволит интегрировать новые системы вооружения на протяжении всего срока его эксплуатации для противодействия новым угрозам.

Корабли на базе проекта фрегата "Тип-26" также намерены принять на вооружение ВМС Австралии и Канады. В общей сложности в трех странах ожидается строительство 32 кораблей этого типа.

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