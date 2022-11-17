"Самолет судного дня" испытывали для связи с подлодками, сообщил источник

Источник рассказал, что Ил-80 испытывали для связи с подлодками через толщу воды

МОСКВА, 16 ноя – РИА новости. Воздушный командный пункт Ил-80, также известный как "самолет Судного дня", испытывали для связи с подлодками через толщу воды, сообщил РИА Новости информированный источник.

"С Ил-80 проводились испытания по связи с ракетными атомными подводными лодками стратегического назначения, находящимися в подводном положении. Самолет способен поддерживать устойчивую связь с субмариной через толщу воды", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что связь самолета с погруженной подлодкой обеспечивается за счет сверхдлинных волн, через выпущенную субмариной буксируемую протяженную погружную антенну связи.

Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт, созданный на базе гражданского авиалайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, которая приведет к выходу из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название "самолетов Судного дня".

По данным открытых источников, всего в Воздушно-космических силах находится четыре таких самолета. Все они совершили первый полет еще в 1985 году.

Как сообщали в 2020 году в "Росэлектронике", научно-производственное предприятие "Полет" ведет модернизацию систем связи воздушного пункта управления Ил-80 с конечной задачей повышения надежности управления стратегическими силами и силами общего назначения Вооруженных сил РФ за счет применения передовых информационных технологий.