Косачев: Запад "сквозь зубы" признает обломки упавшей на Польшу ракеты украинскими

Вице-спикер Совета Федерации также назвал заявление Зеленского "словами безответственного провокатора"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Западники признают, что обломки упавшей на востоке Польши ракеты являются украинскими, но продолжат заявлять об опасности России для НАТО и необходимости дальнейшего укрепления коллективной обороны. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Предсказуем дальнейший сценарий. Сквозь зубы западники признают, что обломки - от двух украинских С-300 (а это ПВО!), но что НАТО в лице Польши и других восточноевропейских новобранцев все равно в опасности, что нужно крепить коллективную оборону, крепить НАТО. И что нужно продолжать помогать Украине всеми средствами, включая более совершенное ПВО и другие более совершенные системы наступательного характера", - написал сенатор в своем Telegram-канале. При этом он усомнился в том, что у НАТО есть такие системы.

Из всего потока комментариев по упавшей ракете сенатор выделил "наиболее категоричное официальное заявление" президента Украины Владимира Зеленского, который призвал "поставить террориста на место", добавив, что Россия, пока чувствует свою безнаказанность, будет и дальше представлять угрозу. Зеленский назвал инцидент "российским ракетным ударом по коллективной безопасности" и призвал Запад действовать. "Запомните эти слова, сказанные вечером, и наложите их на выяснявшуюся утром реальность. Это слова безответственного провокатора, использующего любую возможность, чтобы втянуть в конфликт третьи страны, начиная от США и НАТО, заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией", - подчеркнул Косачев.

По его мнению, это не слова президента, а "человека в зеленой майке, несущего взрывоопасную чушь". "Настолько опасную по своим последствиям, что от нее уже открещиваются те же США с НАТО", - констатировал парламентарий.

Политик считает, что западные кураторы за то и держат "провокатора Зеленского" на своем месте, чтобы при любом удобном случае заявлять о необходимости укрепления коллективной безопасности, о якобы имеющейся угрозе для НАТО со стороны России. Вице-спикер Совфеда призвал всех запомнить слова украинского лидера, который "так крупно еще не ошибался и так огнеопасно до сих пор не зажигал". "Но и это ему спишут. Зеленая майка как символ вседозволенности, безответственности и безнаказанности", - указал Косачев.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что есть предварительная информация, которая оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из РФ.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в российском ведомстве, обломки, фотографии которых опубликованы польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.