Израильская компания представила барражирующий боеприпас для действий в городских условиях

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Израильская компания Elbit Systems разработала барражирующий боеприпас для действий в городских условиях. Небольшой дрон способен действовать на коротких дистанциях, при этом свободно проникая в здания.

Новый беспилотник под названием LANIUS разработан на основе небольших дронов для гоночных соревнований. Он способен вести скрытое наблюдение и ликвидировать живую силу противника. Дрон с максимальной массой 1,2 кг предназначен для действий на коротких дистанциях, для применения в боях в городской застройке и т.д. Заявленное время нахождения в воздухе составляет всего 7 минут, но за это время он может преодолеть довольно большое расстояние, скорость дрона составляет 72 км/час.

Беспилотник можно запускать как вручную, так и с мультикоптера, специально приспособленного в качестве носителя и совместимого с технологией Legion-X, являющейся боевой системой, построенной на роботизированных платформах и роевых технологиях. БПЛА Lanius способен создавать трехмерные карты местности и классифицировать цели. Управление может осуществляться оператором, также дрон способен выполнять задачи в автономном режиме.

Хотя полагаться на робота, способного отличить друга от врага, чрезвычайно сложно, и неясно, насколько надежным на самом деле будет Lanius в таких сценариях, особенно при работе полностью автономно

- пишет The Drive

Кроме всевозможных приборов наблюдения, Lanius также оборудуется средствами для нейтрализации противника, в том числе и нелетального действия. Как заявляют в компании, дрон способен выполнять широкий круг задач в интересах не только армии, но и других силовых ведомств, в частности полиции.