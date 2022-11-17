Байден: маловероятно, что ракета, упавшая в Польше, запущена из России

Reuters: судя по траектории, упавшая в Польше ракета прилетела не из России

Президент США заявил, что, по предварительным данным, ракета, которая привела к взрыву в Польше, не была запущена из России. Об этом он сообщил на экстренной встрече мировых лидеров в Бали, пишет Reuters.

Бали, 16 ноября — Соединенные Штаты и их союзники по НАТО расследуют взрыв, в результате которого погибли двое человек в Польше. По предварительной информации, он, возможно, не был вызван ракетой, выпущенной из России, заявил президент США Джо Байден.

Байден выступил после того, как мировые лидеры, собравшиеся на встречу G20 на Бали, Индонезия, провели экстренное совещание в среду после взрывов в Польше. Эти взрывы, по словам украинских и польских властей, были вызваны попаданием ракет российского производства.

Отвечая на вопрос, не слишком ли рано говорить о том, что ракета была выпущена из России, Байден сказал: "По предварительным данным, это опровергается. Я не хочу говорить об этом до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это ракета была запущена из России. Посмотрим”.

США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем действовать, добавил он.

Встреча была созвана Байденом, сообщили в Белом доме, после того как два человека погибли в результате взрыва в Пшеводуве, населенном пункте на востоке Польши на границе с Украиной.

"Мы согласились поддержать польское расследование взрыва в Польше, недалеко от украинской границы, и мы точно выясним, что произошло, – сказал Байден. — А затем мы коллективно определим следующий шаг. Среди людей за столом было полное единодушие".

Во встрече приняли участие лидеры из Соединенных Штатов, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Соединенного Королевства.

Все, за исключением Японии, являются членами НАТО, оборонного альянса, в который также входит Польша.

Подтверждение того, что Москва была виновата во взрыве, может привести в действие принцип коллективной обороны НАТО, известный как статья 5. В соответствии с ним нападение на одного из членов альянса считается нападением на всех и запускается обсуждение потенциального военного ответа.

Польша заявила о проверке того, нужно ли ей запрашивать консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического союза, которая позволяет членам НАТО выносить любой вопрос, вызывающий озабоченность, особенно в отношении безопасности, на обсуждение в блоке.

Польша вызвала посла России в Варшаве для объяснений после того, как Москва заявила о своей непричастности к инциденту.