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Интерфакс-АВН

Баку сообщает об обстрелах азербайджанских позиций, Ереван опровергает

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Азербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Баку/Ереван. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник вечером позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил Армении на границе двух государств, Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией.

"15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, 16 ноября в 00:50 в Карабахском регионе были обстреляны позиции азербайджанской армии на агдамском направлении.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".

Между тем министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле армянской стороной позиций армии Азербайджана.

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Страны
Азербайджан
Армения
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