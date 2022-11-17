Президент Польши: попадание ракет на территорию страны больше не повторится

Rzeczpospolita: президент Польши заявил, что попадание ракет было единичным случаем

Президент Польши заявил, что ракета, упавшая на польско-украинской границе, была российского производства, однако пока нельзя однозначно сказать, кто ее запустил. Его цитирует Rzeczpospolita. По мнению польского лидера, это был единичный случай, который вряд ли повторится.

Президент Анджей Дуда провел переговоры с президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Продолжается проверка того, можно ли начать консультации в рамках статьи 4 альянса. В среду состоится заседание Совета национальной безопасности. Польский МИД утверждает, что ракета была российского производства, но президент Дуда подчеркивает, что пока нельзя однозначно сказать, кто ее запустил.

Во вторник Россия нанесла крупнейший с начала спецоперации ракетный удар по Украине. Украинские военные утверждают, что сбили 73 из более чем 90 выпущенных ракет, но они все равно поразили 15 целей, в основном объекты критической инфраструктуры. В результате жители многих регионов Украины остались без электричества.

Около 16:00 произошел взрыв в Польше, на границе с Украиной – в селе Пшеводув Грубешовского повета. Погибли двое мужчин. Польский МИД заявил о падении ракеты российского производства и призвал посла России прояснить этот вопрос.

Президент Анджей Дуда подчеркнул, что на данный момент нет четких доказательств того, кто запустил ракету.

Дуда провел беседу с президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они заверили его в своей поддержке и работе всех положений статьи 5 НАТО. Польский посол при НАТО, вероятно, будет просить о задействовании статьи 4, то есть консультации союзников.

В среду инцидент будет обсуждаться на внеочередной встрече послов НАТО в штаб-квартире альянса. В Польше – на заседании Совета национальной безопасности.

Польская армия усилила готовность Вооруженных сил, прежде всего ПВО. По словам Дуды, нет никаких признаков того, что повторятся события, подобные взрывам в Пшеводуве.

Министерство обороны России заявило, что падения российских ракет на Польшу не было, сообщения об этом являются провокацией и никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

Основные моменты из заявления президента Анджея Дуды

— Президент провел ряд переговоров с главными союзниками НАТО;

— Президент Джо Байден заявил, что "Соединенные Штаты поддерживают свои союзы" и "все положения Североатлантического договора и союзнические обязательства работают";

— Ведется расследование на месте, не исключено, что дальнейшие действия будут проводиться при объединении союзных сил;

— "Мы прекрасно знаем о том, что весь день продолжался российский ракетный удар по Украине, но у нас нет четких доказательств того, кто запустил эту ракету, — сказал Дуда. — Скорее всего, это была ракета российского производства".

— Польский посол завтра примет участие в запланированном ранее заседании НАТО. Не исключено, что он подаст заявление об активации статьи 4, т. е. консультации союзников;

— "Владимир Зеленский заверил меня, что украинская сторона убеждена: это была российская ракета, выпущенная Россией", — сказал Дуда.