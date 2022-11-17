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Европейцев предупредили, чем для них закончится покупка газа у США

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Флаги США и ЕС
Флаги США и ЕС.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

GT: США бьют европейских союзников "ножом в спину", продавая газ по завышенной цене

США – коварный и ненадежный "друг", пишет Global Times. Среди доказательств этого – высокие цены, по которым американцы продают газ европейцам. Автор статьи рекомендует Европе не полагаться на ведомый алчностью Вашингтон.

США бьют своих европейских союзников ножом в спину.

Синь Пин (Xin Ping)

Когда индейцы встретили предков современных американцев добром и угощениями, те ответили им ружьями и пулями. Времена изменились, но традиция осталась, передаваясь из поколения в поколение. США снова и снова доказывают, что являются коварным и ненадежным "другом" для других стран.

Когда французский президент Макрон пожаловался на астрономические суммы, которые ЕС приходится платить американской энергетической отрасли, он мог бы вспомнить, что именно его американские и британские друзья всего год назад украли у его страны контракт с Австралией на строительство атомных подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) осудил этот поступок, назвав его "ударом ножом в спину".

Франция не единственная жертва Америки в Европе. Когда США прибегают к тактике сдерживания своих врагов и союзников, они предпочитает разжигать геополитические конфликты. История наглядно показывает, насколько хорошо действует такой метод, начиная с "длинной телеграммы" Джорджа Кеннана и кончая нынешним кризисом на Украине. На самом деле, ситуация на Украине дает США прекрасные возможности. Вооруженный конфликт не только придал новую жизнь трансатлантической военной организации НАТО, но и сузил европейское поле сотрудничества и бизнеса.

Подстрекая Киев к "борьбе с Россией до последнего украинца", США обеспечивают огромные заказы своему военно-промышленному комплексу. Согласно мартовскому докладу конгресса, с начала года акции Lockheed Martin поднялись почти на 25%, а у Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman рост составил около 12%. Конфликт продолжается, и Соединенные Штаты активно наращивают военное присутствие в Европе. 29 июня министерство обороны США подтвердило, что с начала конфликта в Европу было переброшено дополнительно 20 тысяч военнослужащих. Тем самым, Америка прекратила сокращение численности своих войск на континенте, которое длилось 30 лет. На стратегическом уровне США весьма успешно воскресили НАТО, у которого наступила "смерть мозга", и растоптали европейскую мечту о самостоятельности в сфере обороны. Действительно ли США выполняют свое обещание "никогда не бросать союзников на произвол судьбы"? Давайте вспомним, что в прошлом году случилось с теми, кто поддерживал Америку в Афганистане.

Сегодня европейские страны попали в затруднительное положение сразу на нескольких направлениях. Им надо напомнить, что Америка без колебаний отстаивает свои национальные интересы в ущерб другим, в том числе, союзникам. Она обычно всячески это скрывает и маскирует броскими фразами типа "общие ценности" или "демократии-единомышленницы". Но администрация Трампа нагло продемонстрировала истинные намерения США, когда ввела пошлины на европейскую сталь и алюминий.

Сейчас, когда дипломатические отношения с Россией портятся, Европа все больше зависит от американских энергоресурсов, за счет которых ей придется выживать предстоящей зимой. США видят в Германии серьезного "смутьяна" с тех пор, как канцлер Ангела Меркель взялась за осуществление проекта "Северный поток – 2" совместно с Россией. Вашингтон много лет пытался сорвать данный проект, принуждая Берлин к выходу из него. С началом конфликта на Украине Германия и большинство других стран Европы отказались от "авторитарной поддержки" и развернулись в сторону "демократических энергоресурсов".

По данным Международного энергетического агентства, в июне поставки американского газа превзошли российские. Проданная в Европе партия американского голубого топлива может принести выручку в 200 миллионов долларов. Инвестиционный банкир из области энергетики Лорен Сегален (Laurent Segalen), ведущий подкаста Redefining Energy, рассказал, что американские компании могут загрузить газовоз и отправить его через Атлантику за 60 миллионов долларов, а затем вернуться оттуда с 275 миллионами долларов в кармане.

"Смысл дружбы не в этом", – пожаловался Макрон. Он отметил, что европейские страны платят за газ в четыре раза больше той цены, по которой он реализуется внутри США. Пожалуй, дело здесь совсем не в дружбе. США требуют, чтобы европейские страны платили за "демократические ценности", прилагаемые к американскому газу.

Пока европейцы всеми силами пытались заполнить газовые хранилища до наступления зимы, Федеральный резерв наращивал темпы политики сильного доллара в условиях глобального спада. Он шестой раз за год поднял процентные ставки, увеличив их на 75 базисных пунктов. Это самый высокий уровень с 2000 года. Из-за сильного доллара еврозона оказалась припертой к стенке. Обменный курс евро/доллар упал ниже отметки в 99 центов, и это рекордный показатель за 20 лет. Американский президент игнорирует риски, создаваемые сильным долларом, и обвиняет другие страны, в том числе европейские, в том, что они тянут вниз мировую экономику своим слабым ростом и политическими ошибками. "Наша экономика чертовски сильна", – объявил президент Байден.

В конечном итоге Европа сама должна определять свое будущее. Вместо того, чтобы полагаться на "смертельно опасного друга", Евросоюзу следует предпринять серьезные шаги в направлении стратегической автономии и понять, что истинный друг не может быть алчным.

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Афганистан
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Франция
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
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