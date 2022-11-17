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ТАСС

Минфин США призвал союзников Украины активизировать поддержку Киева

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Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен.
Источник изображения: Andrew Burton/ Getty Images

Глава ведомства Джанет Йеллен заявила, что запрошенные у Конгресса $37,7 млрд станут "критически важной экономической помощью в первые девять месяцев 2023 года"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник призвала союзников Украины активизировать финансовую поддержку Киева.

"Я приветствую обязательства, взятые на себя союзниками и партнерами Украины, и призываю их активизировать и ускорить предоставление Украине финансовой поддержки, особенно в виде грантов", - говорится в письменном заявлении Йеллен, распространенном во вторник в связи с направлением администрацией США Конгрессу бюджетного запроса, предполагающего в числе прочего выделение дополнительного финансирования на поддержку Киева.

О новом бюджетном запросе Конгрессу Белый дом сообщил ранее во вторник. По данным Национального общественного радио США, на цели, связанные с оказанием помощи Украине, администрация просит выделить в общей сложности $37,7 млрд, в том числе $14,5 млрд на прямую бюджетную поддержку и гуманитарную помощь. По словам Йеллен, благодаря этим средствам США смогут предоставить Киеву "критически важную экономическую помощь в первые девять месяцев 2023 года".

"Эта поддержка поможет Украине смягчить последствия жестокой и незаконной войны России, укрепить энергетическую безопасность и кибербезопасность в регионе, а также будет способствовать глобальной продовольственной безопасности", - считает Йеллен. Она также подчеркнула, что США намерены продолжать оказывать Киеву поддержку и "использовать все доступные инструменты для привлечение властей РФ к ответственности", в том числе посредством санкций и введения потолка цен на российскую нефть.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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