Войти
ТАСС

Астронавты НАСА завершили семичасовой выход в открытый космос

375
0
0
Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года
Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года.
Источник изображения: © NASA via AP

В открытом космосе они провели монтажные работы на внешней поверхности МКС

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио завершили выход в открытый космос, в ходе которого они провели ряд монтажных работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Трансляция велась во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Выход начался в 17:14 мск в момент переключения скафандров на автономное питание и завершился без задержек в 00:25 мск среды. Как подчеркнула ведущая трансляции, изначально на работы в открытом космосе отводилось семь часов одиннадцать минут.

Астронавты смонтировали ферменную конструкцию для установки панелей солнечных батарей iROSA ("Айроса"). Для Кассады и Рубио это был первый выход в открытый космос.

В НАСА ранее отметили, что солнечные батареи на МКС работают штатно, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA массой почти 340 кг каждая, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 кВт. Две из них были смонтированы в июне 2021 года. Третья и четвертая, как ожидается, будут доставлены на грузовом корабле Dragon ("Дрэгон") компании SpaceX ("Спейс-экс") 23 ноября.

На орбите вахту сейчас несут Кассада, Рубио, россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, возглавляющий также корпункт ТАСС на МКС, и Анна Кикина, американка Николь Манн и японец Коити Ваката. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Похожие новости
31.05.2021
Байден запросил увеличение бюджета NASA до $24,8 млрд в 2022 году
29.05.2020
Глава NASA назвал приоритетом безопасность экипажа Crew Dragon
29.05.2020
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
21.10.2019
Роскосмос не планирует выделять еще одно место на "Союзе" для NASA
10.05.2016
Ступень Falcon 9 вновь успешно приземлилась
20.04.2016
Американский надувной модуль Beam будет развернут на МКС после 15 мая
23.05.2013
Американские Dragon вытесняют «Прогрессы» с МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 20:20
  • 38041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.11 16:46
  • 12
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 17.11 16:22
  • 3
"Мотовилиха" отправила в войска партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
  • 17.11 16:21
  • 3
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 17.11 09:08
  • 1
В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО
  • 17.11 08:53
  • 1
НАТО не станет воевать с Россией из-за упавших в Польше ракет
  • 17.11 05:23
  • 82
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 17.11 01:02
  • 2
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 16.11 18:15
  • 1
ОАК запатентовала специальную швартовочную систему для возвращения на борт самолёта беспилотников
  • 16.11 18:09
  • 1
Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода войск РФ
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада