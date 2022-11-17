Астронавты НАСА завершили семичасовой выход в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года.

В открытом космосе они провели монтажные работы на внешней поверхности МКС

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио завершили выход в открытый космос, в ходе которого они провели ряд монтажных работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Трансляция велась во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Выход начался в 17:14 мск в момент переключения скафандров на автономное питание и завершился без задержек в 00:25 мск среды. Как подчеркнула ведущая трансляции, изначально на работы в открытом космосе отводилось семь часов одиннадцать минут.

Астронавты смонтировали ферменную конструкцию для установки панелей солнечных батарей iROSA ("Айроса"). Для Кассады и Рубио это был первый выход в открытый космос.

В НАСА ранее отметили, что солнечные батареи на МКС работают штатно, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA массой почти 340 кг каждая, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 кВт. Две из них были смонтированы в июне 2021 года. Третья и четвертая, как ожидается, будут доставлены на грузовом корабле Dragon ("Дрэгон") компании SpaceX ("Спейс-экс") 23 ноября.

На орбите вахту сейчас несут Кассада, Рубио, россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, возглавляющий также корпункт ТАСС на МКС, и Анна Кикина, американка Николь Манн и японец Коити Ваката.