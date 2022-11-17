Источник изображения: Фото: Пресс-служба УНМ ДНР

Бойцы 1-й славянской бригады сражаются с боевиками киевского марионеточного режима, используя трофейный танк, ранее предназначавшийся для экспорта в одну из африканских стран.

Сообщает "РГ: русское оружие" со ссылкой на Пресс-службу УНМ ДНР, боевая машина принадлежала неонацистскому полку "Азов" (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Ее обнаружили в Мариуполе, в развалинах разрушенного дома. "Шестьдесят четвертый" откопали и восстановили. В настоящее время танк использовали в районе населенного пункта Опытное, которое зачистили от формирований противника.

Вэсэушники пытаются закрепиться в находящейся за постройками лесополосе, именно оттуда их и выбивают танкисты, действуя с закрытых позиций. Целеуказание осуществляется с использованием беспилотного летательного аппарата.

Т-64Б1М являются своеобразной бюджетной экспортной версией БМ "Булат". Например, на них оставили старые прицелы, а оборудование, необходимое для применения управляемых боеприпасов через стволы 125-мм пушек, демонтировали.

В то же время навесную динамическую защиту заменили на встроенную "реактивную броню", защищающую как от кумулятивных боевых частей ПТУР, реактивных гранат ручных и станковых гранатометов, так и подкалиберных снарядов.

По сравнению с "Булатом", защищенные бортовые экраны имеют другую конструкцию, в корме башни появилась ниша для имущества. Установлены новые средства связи.

Двигатель остался старым - 700-сильный 5ТДФ, но, поскольку масса составила 42000 кг, как у более раннего Т-64БВ, то и скорость осталась прежней - 60 км/ч.

Около десятка предназначавшихся на экспорт Т-64Б1М были реквизированы для собственных нужд. В настоящее время почти все они уничтожены или стали трофеями.