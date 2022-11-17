В США заявили, что считают приоритетом обеспечение Украины средствами ПВО

Соединенные Штаты проведут очередное заседание созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает на данный момент своим приоритетом обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны, оказание поддержки энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, в нынешней ситуации предоставление Киеву "средств ПВО остается приоритетным". "И мы будем продолжать работать с Украиной над тем, как мы можем наилучшим образом поддержать их в вопросах, касающихся ПВО. Скоро наступит зима, поэтому мы будем обсуждать и другие аспекты, какую поддержку мы можем оказать в плане их наземных боевых возможностей, их возможностей в холодную погоду, а также в плане того, что мы можем сделать для поддержки их энергетической инфраструктуры", - сказал он. При этом Райдер добавил, что "Украина будет определять приоритеты с точки зрения того, что для нее наиболее важно".

Соединенные Штаты проведут в среду в удаленном режиме очередное заседание созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине. "Заседание контактной группы будет посвящено нескольким вопросам. Во-первых, наши украинские партнеры представят свежие оценки боевых действий, того, что они видят на поле боя, а затем разговор перейдет к обстоятельному обсуждению потребностей Украины в сфере безопасности", - рассказал генерал.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.