США не готовы обсуждать попытки помешать приписываемым КНДР планам передать боеприпасы РФ

В Вашингтоне планируют "наблюдать за этим очень внимательно"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация США сейчас не готова сказать, могут ли союзники Вашингтона помешать приписываемым КНДР планам направить в РФ боеприпасы. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Как он отметил, по версии США, "Россия стремится получить боеприпасы от Северной Кореи, а Северная Корея намеревается тайно их предоставить через <...> Северную Африку и Ближний Восток". На вопрос журналиста, могут ли американские союзники попытаться помешать данным, якобы планируемым поставкам, Райдер ответил: "Это отличный вопрос, но я не стану говорить за наших союзников. Мы продолжим наблюдать за этим очень внимательно".

Представителя Пентагона также спросили, обсуждает ли Вашингтон данную тему со странами из числа американских партнеров. "Я не хочу вдаваться в подробности относительно конкретных контактов с союзниками и партнерами. Мы, безусловно, выражали обеспокоенность относительно Северной Кореи. И мы продолжим работать с союзниками и партнерами, когда дело касается чего-либо, что может повлечь за собой дестабилизацию ситуации в регионе или вызвать проблемы. Но я не могу представить какие-либо подробности", - ответил Райдер.

Как подчеркнула на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления американских властей, что КНДР якобы поставляет артиллерийские боеприпасы России для использования в ходе спецоперации на Украине, являются ложью от начала до конца. По словам Захаровой, США просто придумали повод для введения очередных санкций против КНДР.

С утверждениями о том, что власти КНДР якобы направляют в РФ артиллерийские снаряды для применения их в рамках специальной военной операции на Украине, выступил в начале ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Агентство Yonhap в сентябре со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщало, что Пхеньян не поставлял вооружения в Россию и не планирует этого делать.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.