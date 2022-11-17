Дипломат из РФ отреагировал на выводы МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине

Ульянов о выводах МАГАТЭ: кто-то ждал, что "грязная бомба" будет на главной площади?
МОСКВА, 15 ноября/ Радио Sputnik. Инспекторы МАГАТЭ сделали вывод об отсутствии у Украины планов подготовки операции с "грязной бомбой", оценив ситуацию "визуально", считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты международного агентства не смогли обнаружить следов подготовки Украиной "грязной бомбы", диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению.
Он отметил, что международные эксперты оценили ситуацию "визуально, провели самый общий обзор положения дел, взяли пробы окружающей среды, которая теперь будет направлена на анализ в лаборатории".
Ранее радио Sputnik сообщало о призыве Владимира Зеленского не бояться ядерной войны.