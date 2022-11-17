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РИА Новости

Дипломат из РФ отреагировал на выводы МАГАТЭ о "грязной бомбе" на Украине

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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Ульянов о выводах МАГАТЭ: кто-то ждал, что "грязная бомба" будет на главной площади?

МОСКВА, 15 ноября/ Радио Sputnik. Инспекторы МАГАТЭ сделали вывод об отсутствии у Украины планов подготовки операции с "грязной бомбой", оценив ситуацию "визуально", считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты международного агентства не смогли обнаружить следов подготовки Украиной "грязной бомбы", диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению.

"Два инспектора агентства посетили три объекта, в том числе, командные. Проверки длились несколько часов. Я надеюсь, никто не ожидал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината", – цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что международные эксперты оценили ситуацию "визуально, провели самый общий обзор положения дел, взяли пробы окружающей среды, которая теперь будет направлена на анализ в лаборатории".

"Посмотрим, подождем", – заключил Михаил Ульянов.

Ранее радио Sputnik сообщало о призыве Владимира Зеленского не бояться ядерной войны.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
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