Белый дом запросил у Конгресса еще $37,7 млрд на помощь Украине

В письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг Конгрессу говорится, что к настоящему моменту примерно три четверти средств, ранее предоставленных Конгрессом, были выделены или же мы обязались их выделить, как ожидается, к концу году будет потрачено еще больше

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Белый дом во вторник попросил Конгресс США выделить вашингтонской администрации дополнительные средства на поддержку Украины.

"К настоящему моменту примерно три четверти средств, ранее предоставленных Конгрессом, были выделены или же мы обязались их выделить, как ожидается, к концу году будет [потрачено] еще больше. В связи с этим мы призываем Конгресс предоставить дополнительные ассигнования для обеспечения того, чтобы у Украины были финансирование, оружие и поддержка, необходимые ей для самозащиты, а также того, чтобы уязвимые люди продолжали получать спасающую жизни помощь", - говорится в письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг Конгрессу. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В нем не уточняется, какую именно сумму запрашивает администрация, однако, как пишет агентство Reuters, речь идет о $37,7 млрд.