Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию

«Представителей среднеазиатских республик можно было бы рассматривать как первоочередных кандидатов на пополнение рядов российской армии». Такими словами эксперты комментируют изменения в законодательстве, допускающие службу в армии иностранцев. Появление добровольцев из каких еще стран может уже в ближайшее время ожидать Министерство обороны России?

Вооруженные силы России уже во время нынешней призывной кампании могут пополниться солдатами-иностранцами. Согласно указу президента, речь при этом идет о тех потенциальных рекрутах, которые имеют право на постоянное проживание в России. Службу в российской армии смогут проходить иностранцы (если, конечно, против них не ведется следствие, не вынесен обвинительный приговор, у них нет не снятых судимостей или они не отбывают административное наказание за употребление наркотиков). Отныне призваны могут быть в том числе срочники со вторым гражданством.

Иностранные граждане могли заключать контракт о прохождении военной службы в рядах ВС РФ и ранее. Это право реализовывалось пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53 "О воинской обязанности и военной службе". Основанием для их отбора на военную службу по контракту, помимо, собственно, заявления, являлись документы, подтверждающие законность пребывания в России: ВНЖ, РВП, виза, миграционная карта или другие документы, подтверждающие право на пребывание в РФ.

Согласно закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", иностранцы не могут быть призваны в ВС России, но могут поступить на военную службу по контракту. Служба давала им преимущество в получении гражданства РФ – три года проживания в стране вместо пяти. Сейчас этот срок, согласно законопроекту, утвержденному Советом Федерации еще 21 сентября, сокращен до одного года. На этот же срок сокращен минимальный срок контрактной службы.

"Актуальность приема иностранцев на службу в российскую армию была в первую очередь обусловлена присутствием в бывших советских республиках военных группировок, в которых служили и местные военнослужащие, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Сергей Моисеев. – В Таджикистане, например, группа российских войск выполняла задачи по совместной охране границы до 2005 года. В Душанбе до сих пор находится 201-я российская военная база, а там частично проходят службу местные военнослужащие, которые получили российское гражданство.

То же самое можно сказать и о российской военной базе в армянском городе Гюмри, о нашем контингенте в Приднестровье, где также служат местные жители, имеющие двойное гражданство. Сейчас военнослужащие новых российских регионов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях тоже пока формально имеют двойное гражданство. Сейчас они смогут оформить контракт на военную службу или призваться по призыву срочной службы в ряды именно армии РФ, а не народной милиции".

Можно предположить несколько причин для появления текущих нововведений с точки зрения службы иностранцев в российской армии. Первая свидетельствует о том, что есть большое количество желающих, готовых влиться в ряды российских военнослужащих. Их желание в том числе связано с достойным денежным довольствием, которое положено контрактникам и мобилизованным (минимум 195 тысяч рублей в месяц).

Вторая – ускоренное получение российского гражданства и возможность построить военную карьеру, которая в ВС РФ популярна даже для солдатских, сержантских и старшинских должностей, а также для прапорщиков и мичманов.

"Власти Узбекистана и Киргизии предупредили своих граждан, находящихся в России, об уголовной ответственности за участие в СВО, – уточнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. – А ведь именно представителей этих среднеазиатских республик чисто теоретически можно было бы рассматривать как первоочередных кандидатов на пополнение рядов российской армии. И они готовы пойти на службу, но, как кажется, речь о формировании "мусульманских батальонов" сейчас не стоит.

Но даже низовое звено армейских кадров требует серьезной подготовки, обучения по стандартам российской армии. Узбекских, киргизских или таджикских юношей сразу в бой никто не бросит, даже если они на тот момент будут уже российскими гражданами.

Не исключено, что в рядах ВС РФ появятся представители бывших советских республик, у которых на это будут веские основания по статусу и желание получить полноценное российское гражданство. Представляется, что в большей степени это коснется тех, кто уже сейчас с оружием в руках защищает новые регионы России. И речь идет не о создании каких-то новых национальных формирований в армии РФ, а о поступлении военнослужащих в действующие штатные подразделения".

Первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов допускал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что даже среди жителей Прибалтики возможно немалое количество желающих воспользоваться новыми условиями, открывающимися данным указом. Иначе говоря, вокруг России достаточно государств, для граждан которых служба в российской армии выглядит привлекательной.

"Это может быть Сирия, Афганистан, – перечисляет политолог Марат Баширов страны, граждане которых могли бы заинтересоваться службой в российской армии. – А также, вполне возможно, Южная Корея, Северная Корея и даже Иран. Мне кажется, что в большинстве своем это будут страны, где основной религией является ислам".

И действительно – еще в марте глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о том, что "свыше 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока" хотят принять участие в освободительном движении в ЛНР и ДНР. "Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* в самое сложное время, в последние десять лет", – добавил Шойгу.

Сегодня ЛНР и ДНР находятся в составе России, а народные милиции обеих республик вливаются в состав российских Вооруженных сил. Соответственно, можно предположить, что речь идет в том числе о том, чтобы иностранные добровольцы (если они уже воевали на стороне бывших республик) могли теперь полноценно воевать и в составе российской армии.

Кроме того, неоднократно сообщалось об участии в спецоперации добровольцев из Южной Осетии и Абхазии.

Ближний Восток – это прежде всего, конечно же, Сирия. "Мы признательны России и готовы поехать на Украину для помощи российским друзьям в борьбе с мировым фашизмом", – цитировали СМИ еще в марте заявления сирийских бойцов.

Что касается граждан Ирана, то они тоже воевали в Сирии против исламского терроризма, по сути, плечом к плечу с российскими войсками. Можно даже предположить, что руководство и Сирии, и Ирана будет только приветствовать отправку своих граждан в российскую армию – ведь оба этих государства готовятся к реальному военному конфликту с Соединенными Штатами. А значит, их военным нужна реальная боевая подготовка, которую не заменят никакие учения.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Геворг Мирзаян, Виктор Сокирко