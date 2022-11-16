Си Цзиньпин напомнил Байдену про обещание по Тайваню

Синьхуа: Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности независимости Тайваня

Си Цзиньпин встретился с Джо Байденом на полях саммита G20, сообщает "Синьхуа". В ходе беседы председатель КНР поднял тайваньский вопрос. Он заявил, что рассчитывает на выполнение американским президентом его неоднократных обещаний по острову.

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин провел на Бали встречу с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой состоялся откровенный обмен мнениями по стратегическим двусторонним вопросам, актуальным международным и региональным темам.

Си Цзиньпин отметил, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни коренным интересам двух стран и их народов, ни чаяниям международного сообщества. Пекин и Вашингтон должны исходить из ответственности перед историей, миром и своими людьми, вместе работать над поиском правильного пути сосуществования в новый период, вести двусторонние отношения вперед в верном направлении, вернуть их в русло здорового и стабильного развития на благо двух стран и всей планеты.

Си Цзиньпин рассказал собеседнику о важных итогах XX Всекитайского съезда КПК, разъяснив, что партия и правительство Китая проводят открытую и прозрачную внутреннюю и внешнюю политику, имеют честные и ясные стратегические намерения, поддерживают высокую степень преемственности и стабильности. Пекин будет всесторонне продвигать процесс великого возрождения китайской нации, неизменно рассматривать реализацию мечты народа о прекрасной жизни как отправную точку модернизации, неизменно придерживаться политики реформ и открытости в целях формирования открытой мировой экономики. Китай продолжает неуклонно проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и подход к тому или иному вопросу в зависимости от его сущности, призывает к мирному урегулированию конфликтов путем диалога и консультаций, расширяет и наращивает глобальное партнерство. Китай решительно защищает систему международных отношений, ядром которой является ООН, охраняет мировой порядок, основанный на международном праве, во имя формирования сообщества с единой судьбой для человечества. Как участник и драйвер глобального прогресса Пекин твердо поддерживает мирное, открытое и взаимовыгодное развитие в целях совместного развития со всеми государствами.

Си Цзиньпин отметил, что сегодня мир переживает исторический переломный период, все страны столкнулись с беспрецедентными вызовами, но получили и небывалые возможности. Необходимо именно с этой точки зрения рассматривать и регулировать китайско-американские отношения, ведь это не игра с нулевой суммой, в которой можно только победить или потерпеть поражение, подняться или упасть. Успех одной стороны означает не столько вызовы для другой, сколько возможности. Просторы планеты достаточно велики для развития и Китая, и США, а также для их совместного процветания. Они должны правильно воспринимать внутреннюю, внешнюю политику и стратегические планы друг друга, задавать тон межгосударственного общения в духе диалога и обоюдного выигрыша без конфронтации и игры с нулевой суммой.

Председатель КНР отметил, что придает большое значение неоднократным заверениям президента Джо Байдена о том, что американская сторона не стремится ни спровоцировать "новую холодную войну", ни изменить политическое устройство Китая, ни укреплять союзы против Поднебесной; не поддерживает так называемую "независимость Тайваня" и не планирует конфликтовать с Китаем. Пекин, в свою очередь, никогда не претендует на изменение действующего миропорядка, не вмешивается во внутренние дела Америки и не намерен бросать вызов США и тем более стремиться занять их место. Следует на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества обеспечивать развитие китайско-американских отношений по верной траектории, не допуская их отклонения от заданного курса и утраты скорости, а тем более столкновения. В соблюдении основополагающих норм и принципов международных отношений и трех совместных коммюнике видится не только ключ к урегулированию противоречий и разногласий, но и важнейший гарант безопасности для отношений двух стран.

Си Цзиньпин системно изложил историю возникновения тайваньского вопроса и принципиальную позицию китайской стороны. Подчеркнуто, что этот вопрос является ядром коренных интересов Китая, основой политического фундамента китайско-американских отношений и наипервейшей красной линией, которую нельзя переходить. Решение тайваньского вопроса — собственное дело китайцев и исключительно внутреннее дело КНР. Воссоединение страны и обеспечение ее территориальной целостности отвечают общим чаяниям китайского народа и китайской нации. "Любые попытки отделить Тайвань от Китая противоречат нашим национальным интересам, и с ними китайский народ никак не смирится! Мы заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в Тайваньском проливе и прилагаем к этому неустанные усилия, но мир и стабильность несовместимы с попытками сепаратистов отделить Тайвань от материкового Китая. Рассчитываем, что американская сторона будет держать свое слово, строго соблюдать политику одного Китая и положения трех китайско-американских коммюнике. Господин президент не раз заявлял, что не поддерживает „независимость Тайваня“ и не намерен использовать Тайвань в качестве инструмента для достижения конкурентных преимуществ перед Китаем или сдерживания Китая. Рассчитываем на выполнение этого обещания на деле", — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что свобода, демократия и права человека — общие чаяния человечества, к которым последовательно стремится и КПК. "У США есть американская демократия, а у Китая — китайская. И та, и другая соответствует конкретным особенностям своей страны. Мы гордимся тем, что китайская народная демократия полного процесса зиждется на национальных реалиях, истории и культуре Китая, отражает народные чаяния. Стопроцентно безупречной демократической системы не существует, демократия нуждается в постоянном совершенствовании. Любые конкретные разногласия можем обсуждать, но есть предварительное условие — это должно быть равноправной дискуссией. Так называемый „антагонизм между демократией и автократией“ не присущ сегодняшнему миру и не соответствует веяниям времени", — заявил он.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и США развиваются по-разному: в США — капитализм, а в Китае — социализм. Такое различие возникло не сегодня и сохранится в будущем. Руководящая роль КПК и социализм с китайской спецификой пользуются широкой поддержкой 1,4-миллиардного народа страны и представляют собой основной залог ее развития и стабильности. Для поддержания нормальных китайско-американских отношений очень важно признавать и уважать различия двух государств, а не навязывать какой-то "универсальный шаблон", пытаясь изменить или даже свергнуть политический режим другой страны. Американская сторона должна выполнять соответствующие обещания не на словах, а на деле.

Си Цзиньпин подчеркнул, что между Китаем и США — двумя крупными державами со своеобразной историей, культурой, социальным строем и путем развития — были и остаются различия и разногласия, которые, пожалуй, сохранятся и в будущем. Но это не должно препятствовать развитию двусторонних отношений. В мире всегда существует конкуренция, однако она должна ориентироваться на взаимные обмены и совместный прогресс, а не на порочную игру с нулевой суммой. У китайского народа есть славная традиция неуклонно стремиться вперед. Давление и сдерживание лишь будут разжигать энтузиазм и волю китайского народа. Попытки развязать торговую и технологическую войну, создать искусственные барьеры, разорвать экономические связи и цепочки поставок идут только в ущерб принципам рыночной экономики и правилам международной торговли, причиняют вред другим и тем, кто их предпринимает. Пекин решительно выступает против политизации и "вепонизации" торгово-экономических и научно-технических обменов. В нынешней ситуации общие интересы Китая и США не сокращаются, а умножаются. Самые фундаментальные из них заключаются в мирном сосуществовании двух стран без конфликтов и противостояния. Общность кроется и в том, что две державы, учитывая глубокую интегрированность экономик, нуждаются в партнерстве друг с другом для достижения новых задач собственного развития: без координации и сотрудничества двух государств невозможно добиться постпандемийного восстановления мировой экономики, преодоления последствий изменения климата и урегулирования региональных проблем. Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, создавать благоприятные условия для сотрудничества на принципах взаимной выгоды и общих интересов и обеспечивать стабильность в двусторонних отношениях.

Джо Байден сказал, что давно знаком с председателем Си Цзиньпином и поддерживает с ним регулярные контакты, но ничто не может заменить очную встречу. Он поздравил собеседника с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. Будучи крупными державами, США и Китай несут ответственность за продолжение конструктивных отношений, подчеркнул президент. Американская сторона заинтересована в поддержании бесперебойных каналов коммуникации между главами государств и на других официальных уровнях, чтобы вести откровенный диалог по вопросам, вызывающим разногласия, а также укреплять необходимое сотрудничество и играть важную роль в реагировании на важные глобальные вызовы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность. Это особо важно как для двух стран и их народов, так и для всего мира. Джо Байден вновь заявил, что стабильный и развивающийся Китай отвечает интересам США и всего мира. США с уважением относятся к государственному строю Китая и не претендуют на его изменение. Вашингтон не стремится к новой холодной войне или усилению альянсов против Китая, не поддерживает ни "независимость Тайваня", ни такие идеи, как "два Китая" или "один Китай и один Тайвань", он не намерен конфликтовать с Пекином. США не собираются ни добиваться разъединения экономических связей с Китаем, ни сдерживать или блокировать его экономическое развитие.

Байден подчеркнул, что дальнейшее международное развитие во многом будет зависеть от выстраивания взаимоотношений США и Китая. Мир рассчитывает, что две страны смогут урегулировать разногласия и не допустить конфронтации или конфликта, вызванных недопониманием или жесткой конкуренцией. Вашингтон согласен с необходимостью выработать руководящие принципы для развития американо-китайских отношений, переговорные команды двух государств могут продолжать такой диалог на основе достигнутых договоренностей, чтобы прийти к единому мнению как можно скорее. Администрация США придерживается принципа одного Китая, не стремится к сдерживанию развития Китая с использованием тайваньского вопроса, а также заинтересована в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Главы Китая и США договорились о поддержании стратегической координации и регулярных консультаций рабочих команд. Пекин и Вашингтон будут вести диалог и обмены по вопросам макроэкономической политики, торговли и экономики, способствовать успешному проведению 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Выражена готовность развивать сотрудничество и диалог по вопросам общественного здравоохранения, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, задействовать совместные рабочие группы для разрешения конкретных вопросов. Си Цзиньпин и Джо Байден отметили особую важность культурно-гуманитарных обменов и договорились поддерживать расширение межчеловеческих обменов во всех областях.

Лидеры двух государств обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что Китай глубоко обеспокоен развитием ситуации вокруг Украины. Сразу после начала конфликта он изложил позицию о "четырех необходимостях", а недавно предложил "четыре совместных шага". Рассматривая его как кризис глобальный и комплексный, необходимо серьезно задуматься о следующем: во-первых, в конфликте и войне не бывает победителей; во-вторых, для сложной проблемы нет простого решения; в-третьих, необходимо избегать конфронтации между крупными державами. Китай был и остается сторонником мира, продолжит посреднические усилия, будет с надеждой поддерживать возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, рассчитывает на полноценный диалог США, НАТО и ЕС с Россией.

Главы двух государств согласились, что встреча получилась обстоятельной, откровенной и конструктивной. Рабочим командам двух стран поручено своевременно реализовать важные договоренности лидеров, выработать руководящие принципы для развития двусторонних отношений, предпринять практические шаги для возвращения китайско-американских отношений в русло стабильного развития. Руководители Китая и США договорились поддерживать регулярные контакты.