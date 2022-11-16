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Авиация России

На самолёт «Байкал» появился заказчик из Заполярья

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ЛМС-901 "Байкал"
Первый лётный опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал" разработки ООО "Байкал-инжиниринг" в первом полёте. Екатеринбург (Арамиль), 30.01.2022.
Источник изображения: АО "Уральский завод гражданской авиации"

Уральский завод гражданской авиации и Нарьян-Марский объединённый авиаотряд подписали предварительный договор на поставку пяти лёгких многоцелевых самолётов ЛМС-901 «Байкал». Поставки воздушных судов планируется начать с 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗГА.

«В ходе проработки договора стороны уделили особое внимание формированию облика и определению комплектации самолётов для обеспечения эффективной эксплуатации в тяжёлых природно-климатических условиях Заполярья», – сказал представитель авиазавода.

По словам начальника управления продаж и маркетинга авиационной техники АО «УЗГА» Максима Харина, соглашение с Нарьян-Марским объединённым авиаотрядом увеличило портфель заказов УЗГА на самолёты «Байкал» до 49 машин.

«Такой объём обязательств позволяет сформировать среднесрочную производственную программу, планировать работы не только АО "УЗГА", но и нашим поставщикам, расположенным от Дагестана до Хабаровского края», – отметил он.

Максим Харин добавил, что серийные контракты гарантируют удержание стоимости самолёта на минимальном уровне, что для заказчиков «Байкала» является очень важным фактором.

Генеральный директор АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» Валерий Остапчук заявил, что предприятие с самого начала проектирования самолёта ЛМС-901 внимательно следит за ходом реализации проекта и участвует в формировании технических требований, предъявляемых к воздушному судну.

«Мы видим существенный прогресс в реализации проекта создания нового самолёта местных воздушных линий. Рассчитываем, что "Байкал" сможет заменить на нашей маршрутной сети ветерана Ан-2, обеспечив более высокий уровень комфорта для пассажиров и сокращённый уровень эксплуатационных расходов для авиакомпании», – сказал он.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-2
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