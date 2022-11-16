Варшава обвинила Берлин в стремлении сменить власть в Польше

Замминистра юстиции Польши Калета: Берлин хочет смены власти в Варшаве

Еврокомиссия заблокировала выплату Варшаве около сотни миллиардов евро из-за, как утверждается, несоблюдения принципов правового государства. Замминистра юстиции Польши Калета в интервью Die Welt заявил, что считает это предлогом для оказания давления на его страну.

Филипп Фритц (Philipp Fritz)

Вот уже несколько месяцев Польша тщетно ожидает выплаты 36 миллиардов евро из специального COVID-фонда, предназначенного для восстановления экономики после пандемии. Теперь же Брюссель отказывается выделить стране еще и 75 миллиардов евро из бюджета ЕС, так как Варшава якобы нарушает принципы правового государства. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета (Sebastian Kaleta) рассматривает эти финансовые санкции как "вмешательство во внутренние дела страны". Политик считается сторонником жесткого курса, его министерство решительно выступает против любого компромисса ради получения денег.

WELT: Господин Калета, Европейская комиссия заблокировала выплату 36 миллиардов, которые Польша должна была получить из COVID -фонда. Теперь же Варшаве грозит опасность не получить еще и 75 миллиардов евро из общего бюджета ЕС. Причина: демонтаж системы правосудия, которым занимается ваше правительство. Почему вы не готовы к компромиссам с Еврокомиссией?

Себастьян Калета: Вы забываете, что мы готовы к компромиссам. Но это не мы разочаровали комиссию, а она разочаровала нас. Нас лишают причитающихся нам денег, против нас вводят санкции, и это несмотря на то, что мы согласились закрыть дисциплинарную палату при Верховном суде. Но Еврокомиссия выдвигает все новые и новые требования. Мы вынуждены предположить, что политики в Брюсселе действуют злонамеренно и добиваются смены власти в Польше. Этого мы терпеть не можем.

– Это серьезное обвинение.

– Другого объяснения поведению Еврокомиссии быть не может. Доказательств того, что в Польше существуют проблемы с соблюдением принципов правового государства, нет. Речь идет об абстрактных обвинениях в наш адрес, а не об убедительных аргументах.

– Но были разбирательства на основе статьи 7 Договора о ЕС, предписания Европейского суда, заключения Венецианской комиссии, решения Европейского суда по правам человека, а также многочисленные оценки экспертов – как польских, так и зарубежных. Тем не менее, еще летом все указывало на то, что Еврокомиссия хочет выплатить Варшаве эти миллиарды. Как говорили в Брюсселе, Варшава все-таки не получит этих денег?

– То, что вы говорите, подтверждает, что все решения Брюсселя носят чисто политический, а не юридический характер. Все перечисленные вами разбирательства и институты ошибочно исходят утверждения о том, что в Польше правосудие зависит от политики. Я люблю напоминать об этом, прежде всего, моим немецким собеседникам. Потому что ни одна система правосудия не политизирована так, как немецкая. Нас критикуют за дисциплинарную систему для судей, при том что в Польше они пользуются иммунитетом, а в Германии нет. Нас критикуют за нашу систему выбора судей, в то время как в Германии федеральные судьи избираются политиками и даже сами являются членами партий. Почему мы не обсуждаем это на уровне Европы? Почему, спрашиваю я себя, мы в Европе не обсуждаем катастрофическую "российскую" политику Германии? Ведь именно Берлин нанес колоссальный ущерб Европейскому союзу и поставил его в крайне сложное положение. Но нападают на нас, поляков, хотя мы всегда предостерегали от России и теперь защищаем честь Европы. Наша поддержка Украины в её борьбе за свободу показывает характер нашего правительства. Какая наглость обвинять именно нас в антидемократизме!

– То есть, вы не верите, что вашу помощь Украине высоко ценят в Брюсселе и других европейских столицах и что для Еврокомиссии проблемы с принципами правового государства лежат совершенно в другой плоскости?

– Это геополитика. Для ЕС и немцев принципы правового государства лишь предлог, чтобы выступить против Варшавы. Польша, в особенности польские правые, годами критиковала некоторые аспекты европейской интеграции, которые были навязаны блоку Германией – той самой Германией, которая сама себя загнала в зависимость от России. В принципе речь идет о том, имеем ли мы право формулировать для Европы идеи, отличающиеся от немецких.

– Это звучит так, как будто Германия – ваш противник, а не союзник по ЕС и НАТО. Германия стоит перед развалинами своей "российской" политики; то, что она допустила серьезные ошибки, сегодня признают и немецкие политики. Возможно, Берлин действует медленно, но ведь и он оказывает помощь Украине. Разве Германия и Польша не партнеры?

– Если судить о гуманитарной и военной помощи в процентах ВВП, то страны Восточной и Центральной Европы далеко обогнали Германию. Она не в первых рядах. В этом отношении ваша страна не честна по отношению к самой себе. Но разве именно Германия, которая совершила такие огромные ошибки, не должна быть ведущей страной в том, что касается помощи Украине? Разве это не моральный долг Германии? Думаю, что да.

– Давайте вернемся к принципам правового государства…

– Но одно неотделимо от другого! Мы должны держать ответ за нечто абстрактное – за принципы правового государства. Это вмешательство в наши внутренние дела, в компетенцию Еврокомиссии они не входят. Нам предписывают внедрить правила, которые не действуют в других регионах Европы. Если мы сделаем это, как того хотят Еврокомиссия и немцы, то мы ввергнем нашу страну в хаос. Это будет на руку России. А ведь стабильность Польши важна для Европы. Видите ли, сейчас в Польше идет предвыборная кампания. ЕС и Германия, грозя лишить нас миллиардов, пытаются оказывать влияние на ход выборов. Не секрет, что в нашей оппозиции царят прогерманские настроения. Я утверждаю: "Гражданская платформа" – это немецкая партия. Поэтому Берлин вмешивается в нашу предвыборную кампанию. Он хочет смены власти в Польше. Этот эфемерный конфликт с Брюсселем на самом деле придется решать в Берлине.

– C 2015 года мы наблюдаем противоборство между польским правительством с одной стороны и Еврокомиссией и Европейским судом в Люксембурге с другой стороны. Немецкие политики мало говорят по этому поводу. Ангелу Меркель даже критиковали за то, что она пассивно относится к этому конфликту.

– Меркель нас напрямую не критиковала. Но мы ведь видим, что делают некоторые граждане Германии. Увязать выплату денег из общего бюджета ЕС с принципами правового государства – идея немцев. Именно немцы первыми внесли это предложение. Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger), занимавший тогда пост комиссара, активно его отстаивал. Активно работают в этом направлении и некоторые депутаты Европарламента немецкого происхождения, например, Катарина Барли (Katarina Barley) и Манфред Вебер (Manfred Weber). Это очень активные люди. Немка Урсула фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию.

– Господин министр, не сгущаете ли вы краски, говоря о неком немецком заговоре?

– Нет, не сгущаю. Эти люди распространяют лживые измышления. Наши избиратели хотели, чтобы мы реформировали систему правосудия. Поэтому нас избрали в 2015 году. Еврокомиссия и эти немецкие политики думают, что демократии на западе более зрелые и поэтому они стабильнее и лучше, чем на востоке ЕС. Это одна из форм расизма. Мне бы хотелось, чтобы Еврокомиссия и Европейский суд так же интенсивно занялись бы Испанией, Ирландией и в особенности Германией, как Польшей.

– У каждой страны свои юридические традиции. Сравнивать тут трудно. Еврокомиссия следит за выполнением договоров ЕС. Критика в адрес вашего правительства относится к тому, что вы не придерживаетесь этих соглашений, а иногда и собственной конституции.

– Об этом не может судить ни один орган за пределами Польши, господин редактор. Мы должны делать то, что нам говорит какой-то чиновник из Люксембурга, иначе нас лишат денег? Из бюджета, в который и мы вносим свой вклад? Это шантаж. Вы говорите о различных традициях, но если речь идет о принципах правового государства, то везде должны действовать одинаковые стандарты. К сожалению, это не так. Влияние политики на суды в Германии больше, чем в Польше, но наказывают только мою страну. Поэтому я говорю: компромиссам больше нет места.

– Как в таком случае должен быть разрешен этот конфликт? Еврокомиссия должна забрать все претензии?

– В прошлом мы делали компромиссные предложения. Но аппетит Еврокомиссии только разгорался. Все разговоры ни к чему не привели. В 2014 году мы громко и открыто предостерегали немцев от строительства "Северного потока". Это привело к восстановлению зон влияния – на востоке российской, на западе немецкой. Конечно, Германия не нападает военными средствами. Но она хочет ослабить нас экономически и под ложными предлогами частично лишить государственности.

– Вы член "Солидарной Польши", фракции так называемых Объединенных правых. Глава партии Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski) хочет получить миллиарды от ЕС, но вы и министерство юстиции не готовы идти на компромисс. Не является ли ваша жесткая позиция проявлением внутриполитической игры?

– Действительно, часть нашего политического лагеря придерживается другого мнения и считает, что можно пойти на еще один компромисс с Еврокомиссией. Фракция, к которой я принадлежу, уже давно отстаивает точку зрения, согласно которой нам нельзя на них соглашаться. Мы в Совете не воспользовались своим правом вето, и к чему это привело? К тому, что теперь мы не получаем деньги. Посмотрим, какую позицию займет наше правительство. Ведь факт, что в то время, как на востоке Европы идет вооруженный конфликт, мы подвергаемся циничным нападкам со стороны Западной Европы. Мы будем защищаться. Это точно.