Войти
Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Финляндии в декабре посетит Турцию

355
0
0
Антти Кайкконен
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Источник изображения: © AP Photo/Olivier Matthys

Хельсинки. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Anti Kaikkonen) сообщил, что получил приглашение посетить Анкару от своего турецкого коллеги Хулуси Акара (Hulusi Akar).

"Я ответил на приглашение согласием. Поездка состоится, очевидно, в начале декабря", - говорится в сообщении финского министра обороны во вторник в соцсети.

У Кайкконена есть "осторожные позитивные ожидания от поездки".

Он заявил, что к Турции нужно подходить таким образом, чтобы она была будущим союзником Финляндии в НАТО. "Нам также необходимо посмотреть, какие модели двустороннего оборонного сотрудничества могут быть у Финляндии и Турции в будущем", - написал он.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
29.06.2022
Разногласия в НАТО растут. Альянсу грозит развал
16.06.2022
Украину ни в коем случае нельзя принимать в ЕС. Но у Киева есть выход
14.06.2022
Военная торговля из варяг в турки
06.06.2022
Швеция и Финляндия должны доказать, что не поддерживают терроризм, снять санкции с Турции - Эрдоган
24.05.2022
Названы причины несогласия Турции на расширение НАТО
19.05.2022
США подливают масла в огонь, любуясь ВСУ и надеясь увидеть поражение России
28.03.2022
Представлен список стран, поставляющих оружие и военную технику на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 17:10
  • 37992
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада
  • 16.11 16:04
  • 5
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 16.11 15:46
  • 6
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 16.11 05:28
  • 80
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 16.11 01:00
  • 1
Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию
  • 15.11 21:27
  • 1
На корвете "Проворный" установили новую стелс-надстройку вместо выгоревшей
  • 15.11 21:13
  • 3
Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности
  • 15.11 21:06
  • 1
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 15.11 16:16
  • 0
Польский проект «от можа до можа» не предусматривает украинский суверенитет
  • 15.11 15:38
  • 2
Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО