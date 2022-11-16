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ТАСС

Патрушев: политики в США всячески поддерживают эскалацию военного конфликта на Украине

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

По словам секретаря Совбеза, нелишне говорить о том, что американцы должны благодарить именно Россию за сохранение американской государственности во второй половине XIX века

БРЯНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Нынешние политики в Соединенных Штатах всячески поддерживают эскалацию военного конфликта на Украине, активно участвуя в гибридной войне против РФ. Однако нелишне говорить о том, что американцы должны благодарить именно Россию за сохранение американской государственности во второй половине XIX века, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Современные американские политики всячески поддерживают эскалацию военного конфликта на Украине, активно участвуя в гибридной войне против нашей страны", - сказал Патрушев, выступая во вторник в Брянске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Центральной России.

"Нелишним полагаю напомнить, что именно России они должны быть благодарны за сохранение американской государственности во второй половине XIX века. Тогда Российская империя, оказав военную помощь США в ходе Гражданской войны, поддержала президента Авраама Линкольна и не допустила реализации планов англичан и французов по разрушению американского государства", - добавил секретарь Совбеза. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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