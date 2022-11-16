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ТАСС

По программе накопительно-ипотечной системы приобрели жилье 150 тыс. военных

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Строительство жилья
Строительство жилья.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

В Минобороны РФ сообщили, что за годы существования программы участниками стали более 635 тыс. военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководитель организации Росвоенипотека Константин Ярославцев поздравил 150-тысячного участника, который воспользовался программой накопительно-ипотечной системы для приобретения жилья, рассказали во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в здании правительства Республики Северная Осетия - Алания прошло торжественное мероприятие, в рамках которого руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев поздравил 150-тысячного участника накопительно-ипотечной системы Минобороны России, реализовавшего свое право на жилищное обеспечение. Юбилейным участником программы стал старший лейтенант Дмитрий Москвитин, проходящий военную службу во Владикавказе", - сказали в ведомстве.

Обязательства военнослужащего, который приобрел квартиру по льготной ставке в рамках программы "Семейная ипотека", будет исполнять государство.

В ведомстве отметили, что накопительно-ипотечная система является на сегодняшний день основной формой жилищного обеспечения военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба. За годы существования программы участниками стали более 635 тыс. военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, и уже более 330 тыс. из них реализовали свои права на обеспечение жильем с помощью накопительно-ипотечной системы.

Возможность использовать совместно с механизмами накопительно-ипотечной системы и иных мер государственной поддержки, включая поддержку многодетных семей, позволяют ей в полной мере соответствовать всем современным потребностям военнослужащих, а сам процесс приобретения жилья сделать максимально доступным и комфортным. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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