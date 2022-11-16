Войти
ТАСС

США намерены продолжать поставлять Украине средства противовоздушной обороны

364
0
-1
Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон осуждает новые ракетные удары РФ по территории Украины

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники продолжат поставлять Киеву средства противовоздушной обороны, Вашингтон осуждает новые ракетные удары РФ по территории Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России, направленные против Украины <...>", - заявил он. По мнению Салливана, в ситуации, когда на индонезийском острове Бали проходит саммит Группы двадцати (G20), подобные удары "лишь углубят обеспокоенность среди участников G20 относительно дестабилизирующего воздействия" российской специальной военной операции на Украине.

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры продолжат поставлять Украине то, что ей необходимо для защиты себя, в том числе системы противовоздушной обороны. Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - добавил помощник американского лидера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник во многих городах страны фиксируются отключения электроэнергии в результате ракетных ударов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
22.09.2022
Президент Сербии: Конфликт Запада с Россией и КНР грозит перерасти в крупнейший со Второй мировой войны
21.09.2022
Путин призвал наращивать производственные мощности ряда заводов ОПК
19.09.2022
МИД Румынии назвал неприемлемыми высказывания экс-главы ведомства о территориях Украины
16.03.2022
The Economist: Африка не хочет выбирать между Россией и Западом
25.10.2021
Игры в «костяшки»: что означают тренировочные полеты B-1B у берегов РФ
04.04.2019
Шаманов: Россия отследит, какие корабли хотят "порисоваться" в Черном море
26.05.2016
La Stampa: НАТО зря боится вторжения России, Путин уже в Европе, и без единого выстрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 17:10
  • 37992
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада
  • 16.11 16:04
  • 5
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 16.11 15:46
  • 6
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 16.11 05:28
  • 80
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 16.11 01:00
  • 1
Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию
  • 15.11 21:27
  • 1
На корвете "Проворный" установили новую стелс-надстройку вместо выгоревшей
  • 15.11 21:13
  • 3
Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности
  • 15.11 21:06
  • 1
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 15.11 16:16
  • 0
Польский проект «от можа до можа» не предусматривает украинский суверенитет
  • 15.11 15:38
  • 2
Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО