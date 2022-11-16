США намерены продолжать поставлять Украине средства противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон осуждает новые ракетные удары РФ по территории Украины

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники продолжат поставлять Киеву средства противовоздушной обороны, Вашингтон осуждает новые ракетные удары РФ по территории Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России, направленные против Украины <...>", - заявил он. По мнению Салливана, в ситуации, когда на индонезийском острове Бали проходит саммит Группы двадцати (G20), подобные удары "лишь углубят обеспокоенность среди участников G20 относительно дестабилизирующего воздействия" российской специальной военной операции на Украине.

"Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры продолжат поставлять Украине то, что ей необходимо для защиты себя, в том числе системы противовоздушной обороны. Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - добавил помощник американского лидера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник во многих городах страны фиксируются отключения электроэнергии в результате ракетных ударов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против РФ масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.