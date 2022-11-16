Кластер "Белкосмос" создан в Национальной академии наук Белоруссии

Корпорация создана для реализации и развития перспективных проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Президиум Национальной академии наук (НАН) Белоруссии принял во вторник решение о создании в рамках академии кластера "Научно-производственная корпорация "Белкосмос". Об этом со ссылкой на пресс-службу НАН сообщает агентство БелТА.

"Корпорация "Белкосмос" создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Руководителем кластера выступает председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков", - говорится в сообщении.

Головной организацией кластера стал Объединенный институт проблем информатики НАН, в корпорацию вошли унитарные предприятия НАН "Геоинформационные системы" и "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов", а также китайско-белорусское совместное предприятие "Авиационные технологии и комплексы" и минское ООО "КБ Беспилотные вертолеты".

Задачами корпорации являются выработка политики и стратегии развития Белоруссии в космической сфере, разработка предложений по формированию программ Союзного государства, СНГ, ЕАЭС, государственных программ и проектов. В рамках кластера планируется проведение фундаментальных научных исследований в космической сфере, разработка новой конкурентоспособной аэрокосмической техники.