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Военное обозрение

В прессе США прокомментировали появление в Китае гиперзвуковой ракеты YJ-21

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает американское издание «19 FortyFive», новая китайская гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21 представляет серьёзную угрозу американским авианосцам. В публикации повествуется о том, что эта ракета применяется для запуска с самолёта или надводного корабля.

Она была представлена на 14-й международной авиационно-космической выставке Airshow China, проходившей с 8-го по 13-е ноября в городе Чжухай, в южной провинции Гуандун.

YJ-21 действительно выводит ВМС КНР на совершенно новый уровень, являясь недосягаемой для ВМС США. Её скорость составляет около десять Махов, в то время как максимальная дальность полёта достигает 932 морских миль. Она создаёт помехи боевой системе Aegis, выступающей в качестве защитной системы для авианосцев и кораблей, стоящих на вооружении ВМС США.

Китайская гиперзвуковая крылатая ракета, как отмечает пресса США, становится угрозой для американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе, включая военные базы на Гуаме и на японской Окинаве.

Важно отметить и усилия Соединённых Штатов в этом направлении, которые начали разработки гиперзвукового оружия. В последние годы Штатам приходится ускорять процесс в связи с появлением боевого гиперзвука как у КНР, так и у России. Напомним, что именно в России появилось первое в мире гиперзвуковое оружие - комплекс «Кинжал».

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил о том, что США пока не догнали Россию в области гиперзвукового оружия. На вооружении у России появляются также гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон».

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Иджис
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
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Путин Владимир
Проекты
Авианосец
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