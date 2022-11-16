Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает, что это будет знаковый проект

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Монголия договорились о подготовке первой монгольской женщины-космонавта, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправительственной комиссии.

"Традиционное российско-монгольское партнерство в сфере освоения космоса. Мы договорились подготовить российскими специалистами первую монгольскую женщину-космонавта. Считаю, что это будет такой хороший, знаковый проект, и это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи", - сказала она.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что госкорпорация и Министерство цифрового развития и связи Монголии обсуждают возможность отправки женщины-космонавта из этой страны на орбиту Земли. Также сейчас идет отбор космонавта из Белоруссии для полета на орбиту на "Союзе" в 2023 году.