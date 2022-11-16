Военный эксперт оценил планы ЕС развернуть силы быстрого реагирования в 2023 году

Военный эксперт Леонков объяснил, какие силы быстрого реагирования ЕС может развернуть в восточном направлении

Военный эксперт Алексей Леонков 15 ноября объяснил «Известиям», какие силы быстрого реагирования Евросоюз (ЕС) может развернуть в восточном направлении.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году.

«Силы быстрого реагирования такой численности — это одна из бригад, которая должна входить в более масштабную группировку, о которой в странах НАТО давно говорили. Группировка по формуле 30+30+30 — это 30 наземных бригад, 30 авиакрыльев и 30 соединений боевых кораблей. Их НАТО должно в течение 48 часов развернуть в восточном направлении. И то, о чем говорит Боррель, — это первая бригада постоянной боевой готовности, которая должна находиться в местах дислокации», — сказал Леонков.

На какой именно территории ЕС разместит военных — пока открытый вопрос, отметил эксперт. Однако слова Борреля указывают на то, что Евросоюз «движется последовательно к решению этого вопроса».

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге. По его словам, планируется трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тыс. человек. Также он рассказал, что на восточном фланге альянс планирует создать склады вооружений.

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.