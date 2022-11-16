Начались испытания второго фрегата MEKO A200EN ВМС Египта

ЦАМТО, 15 ноября. Египетский оборонный аналитик Махмуд Гамаль сообщил 10 ноября на своей странице в Twitter о начале ходовых испытаний второго фрегата класса MEKO A200EN, предназначенного для ВМС Египта.

Строительство трех фрегатов класса MEKO A200EN ведется немецкой компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) на предприятии в Бремерхафене (Германия).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года командование ВМС Египта подписало с компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) контракт на поставку четырех фрегатов MEKO A200EN. Общая стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (стоимость каждого фрегата составляет 500 млн. евро). Египетский флот должен получить три корабля, построенные в Германии, и один – в Египте. Работы по проекту официально начались в августе 2019 года. Закладка "Аль-Азиз" и "Аль Кадир" состоялась в 2020 году. Спуск на воду головного корабля состоялся в апреле 2021 года, в июле 2021 года ему было присвоено наименование "Аль-Азиз". Третий фрегат, "Аль Кахир", был заложен в 2021 году и спущен на воду в апреле 2022 года.

Головной фрегат серии, (904) "Аль-Азиз", был официально передан командованию ВМС Египта 14 октября и прибыл в Египет 2 ноября 2022 года.

Четвертый корабль, который пока не получил наименования, был заложен на предприятии египетской судостроительной компанией Alexandria Shipyard в Александрии в марте 2022 года.

Предполагается, что заказанные ВМС Египта фрегаты A200EN MEKO будут самой современной версией этого корабля с точки зрения установленного оборудования и систем вооружения. Длина MEKO A200EN составляет 121 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – 3700 т, экипаж – 110 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODAG-WARP, развивает максимальную скорость 28 узлов, дальность хода – 7700 морских миль на скорости 15 узлов.

Корабли будут оснащены новой РЛС NS-110 4D компании Thales, пусковыми установками ложных целей для противоторпедной системы C310, двумя 32-трубными пусковыми установками ложных целей MASS компании Rheinmetall, системой радиоэлектронного обеспечения SCORPION компании Thales, системой спутниковой связи, ГАС с буксируемой антенной решеткой.

В состав вооружения войдут 127-мм артиллерийская установка, 32-контейнерная вертикальная пусковая установка с ЗУР MICA NG, восемь ПКР MM40 Блок.3 Exocet, четыре 20-мм АУ Oerlikon Searanger, торпеды DM2A4 и MU-90. На вертолетной площадке могут быть размещены два вертолета и БЛА ВВП.