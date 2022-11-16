Европа подготовила для Украины десятки тысяч солдат

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал усилия Евросоюза в подготовке украинских военных, которые дополнили работу НАТО в этом направлении, сказал он перед заседанием глав минобороны стран ЕС в Брюсселе.

"Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину… Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять...", - сказал он.

Ранее сообщалось о запуске двухгодичной тренировочной миссии для подготовки 15-ти тысяч украинских силовиков.

Генсек также назвал взаимодействие ЕС и НАТО "сильным как никогда ранее".

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что решение ЕС о создании тренировочной миссии свидетельствует об эскалации ситуации и противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".