Германия откроет в Словакии ремонтный центр по восстановлению переданных ВСУ вооружений

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Германия договорилась со Словакией об открытии на ее территории центра ремонта для восстановления поврежденной техники украинской армии. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

По словам главы немецкого военного ведомства, она провела переговоры со своим словацким коллегой Ярославом Надем и стороны договорились об открытии в Словакии ремонтного центра по восстановлению поставленного Украине вооружения. Особое внимание будет уделено самоходным гаубицам и системам залпового огня. Когда начнется строительства центра пока неизвестно, видимо стороны еще не до конца обсудили этот вопрос, но Ламбрехт обещает приступить к его возведению "хоть сейчас".

Отрадно, что удалось с моим словацким коллегой Ярославом Надем достигнуть договоренности, что мы очень быстро позаботимся о том, чтобы поставляемое (Украине - прим.) оружие можно было по необходимости восстанавливать. Например, гаубицы Panzerhaubitze 2000 или РСЗО. Мы построим в Словакии центр по восстановлению

- заявила министр.

Стоит отметить, что ранее Литва взяла на себя обязательства по ремонту самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 из состава ВСУ. Сам же ремонт будет производиться на предприятии Lithuania Defense Services (LDS), созданном в июне этого года немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann на территории Литвы.

Также на днях украинский концерн "Укроборонпром" подписал соглашение с Министерством обороны Чехии о создании оборонного кластера, который должен будет ремонтировать поврежденную в боях технику ВСУ, а также обеспечивать Киев вооружениями и боеприпасами.