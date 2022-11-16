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ТАСС

ФРГ планирует до июня обучить 5 тыс. украинских солдат в рамках тренировочной миссии ЕС

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Кристине Ламбрехт
Кристине Ламбрехт.
Источник изображения: TASS/EPA

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна сделает существенный вклад в реализацию этой миссии

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. ФРГ возьмет на себя обучение 5 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine. Об этом сообщила во вторник журналистам в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Мы сделаем существенный вклад в реализацию этой миссии. Мы планируем только до следующего июня обучить 5 тыс. солдат", - сказала она.

В понедельник на встрече глав МИД стран ЕС было принято решение о начале тренировочной миссии Евросоюза для Вооруженных сил Украины. Решение о создании этой миссии было принято месяц назад - 17 октября. Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено €106,7 млн.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. 

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Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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