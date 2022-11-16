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ЦАМТО

Северная верфь отметила 110 лет со дня основания

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Спущенный на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350. Санкт-Петербург, 22.05.2020
Спущенный на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350. Санкт-Петербург, 22.05.2020.
Источник изображения: Группы в ВКонтакте "Корабль в искусстве. Маринисты Санкт-Петербурга"

ЦАМТО, 15 ноября. На судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации") прошли мероприятия, приуроченные к 110-летию со дня основания предприятия.

Судостроительному заводу "Северная верфь" (первое название – Путиловская верфь, позднее – Северная Судостроительная верфь, с 1934 до 1989 года – Судостроительный завод имени А.А.Жданова) 14 ноября исполнилось 110 лет.

Все эти годы завод специализируется на строительстве надводного военного и гражданского флота. За вековую историю на стапелях предприятия построено около 600 кораблей и судов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские суда, сухогрузы, контейнеровозы, суда типа "Ро-Ро", балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сейчас в портфеле заказов Северной верфи – серии фрегатов, корветов, траулеров и ярусоловов.

Праздничные торжества по случаю юбилея начались с почетного выстрела из сигнальной пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Участниками церемониала стали представители завода во главе с генеральным директором Игорем Орловым.

В тот же день в Центральном военно-морском музее чествовали работников завода, которых поздравили генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

"Вам не впервой браться за сложные, высокотехнологичные проекты, осваивать новые компетенции… На Северной верфи строится крупнейший в стране эллинг, у корпорации большие планы по модернизации производства, что позволит выпускать здесь еще и крупнотоннажный флот. Так что работы впереди много", – напутствовал работников Северной верфи глава ОСК Алексей Рахманов.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов в своем выступлении отметил, что "сейчас у нас огромный портфель заказов, такого объемного портфеля такого класса судов ранее не было. Причем по классу и уровню сложности и гражданские, и военные корабли относятся к разряду самых лучших в мире. Все они – это судостроительный взгляд в будущее. Развитие не останавливается, оно всегда идет дальше".

В день юбилея лучшие специалисты Северной верфи были награждены грамотами от губернатора Санкт-Петербурга, Законодательного собрания города, Объединенной судостроительной корпорации, комитета по промышленной политике, инновациям и торговли, администрации Кировского района, благодарностями от руководства предприятия.

Сейчас Северная верфь ведет строительство 24 заказов. Штат работников – более 4 тыс. человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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ОСК
Северная верфь
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