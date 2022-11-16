Литва в 2023 году планирует обучить 1 тыс. украинских военных

Министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас отметил, что помощь Украине оказывается не только по линии передачи вооружения, но и по линии обучения украинских военных

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Около 1 тыс. украинских военных пройдут обучение в Литве в 2023 году. Об этом во вторник в эфире национального телевидения LRT сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Наша помощь Украине оказывается не только по линии передачи вооружения, но и по линии обучения украинских военных, - сказал он. - В 2023 году литовские инструкторы обучат 1 тыс. военных".

Часть курсов военной подготовки будет организована в Литве, часть пройдет в других странах в рамках программы НАТО по обучению украинских военных. "Предстоит уточнить и согласовать планы участия в коллективных миссиях, но 1 тыс. обученных военных Украины - это то, что будет сделано нашими силами", - сказал глава оборонного ведомства.

В августе Литва организовала для военных Украины пять курсов различной специализации. Как сообщало Минобороны, в течение 6 месяцев обучение на курсах пройдут около 150 человек. Чему литовские инструкторы учат слушателей, не уточнялось.