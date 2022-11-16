Для чего украинские боевики сняли с хранения старые ракеты ЗРК С-125

Источник изображения: Фото: "РГ:пусское оружие"

Командование подчиняющихся Киеву вооруженных неонацистских формирований приказало снять с хранения уцелевшие ракеты советских комплексов противовоздушной обороны С-125.

Как сообщает телеграм-канал блога bmpd, это оружие предполагается использовать не как средство ПВО, а для ударов по надводным целям. Как сообщает "РГ:русское оружие", развертывание таких противокорабельных средств было произведено в позапрошлом месяце.

В качестве иллюстрации обнародована фотография одной из ракет, установленной на пусковой установке и нацеленной в сторону моря.

В принципе, для экспертов, следивших за милитаристскими приготовлениями киевского режима, эта новость не является неожиданной, еще в декабре 2018 года украинские источники сообщали, что на одном из полигонов в Одесской области проходили испытания модернизированных С-125 -2-Д1. Заявлялось, что всего осуществили восемь пусков, во время которых уничтожили аналогичное количество надводных целей. Тогда же были озвучены планы о развертывании этих комплексов на наиболее важных направлениях.

Еще через год, во время продолжавшихся испытаний в акватории Черного моря был успешно поражен корабль-мишень, в качестве которого использовали стоявшую неподвижно бывшую плавбазу U855 "Золотоноша" (советского проекта 814М) Военно-Морских Сил Украины водоизмещением 2960 тонн. Понадобилось две ракеты, чтобы она пошла ко дну.

Украинская пропаганда тогда вещала о скором принятии этого комплекса на вооружение, но, как оказалось, работы в этом направлении порядком затянулись. И даже сейчас нет гарантий, что ВСУ демонстрируют по-настоящему работоспособную систему, а не ложную цель, специально установленную на берегу для отвлечения внимания.