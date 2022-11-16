ЦАМТО, 15 ноября. ЦНИИточмаш изготовил партию испытательных патронов для предприятий-производителей стрелкового оружия. Поставка включает испытательные патроны разного калибра: 5,6х39 мм, 7,62х54 мм, 9х17 мм и другие.

Об этом сообщил директор по гособоронзаказу и производственно-техническим вопросам ЦНИИточмаш Антон Семеняко.

Испытательные патроны имеют высокое давление и предназначены для проверки прочности и безопасности при испытаниях оружия стрельбой на предприятиях-изготовителях оружия. Испытания стрелкового оружия на предприятиях-изготовителях проводятся с целью подтверждения единых требований по прочности и безопасности Постоянной международной комиссии (ПМК), образованной в рамках Брюссельской конвенции по единым правилам взаимного признания испытательных клейм на огнестрельном оружии.

ЦНИИточмаш является не только производителем испытательных патронов, но и их разработчиком. С 1996 г. в институте была создана целая линейка испытательных патронов для нарезного и гладкоствольного оружия, включающая сегодня около 20 наименований.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".