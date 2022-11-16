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ТАСС

Песков: Херсон остается административным центром Херсонской области после отвода войск РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Каких-либо иных решений не принималось, отметил представитель Кремля

МОСКВА 15 ноября. /ТАСС/. Решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода российских войск, не принималось. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо иных решений не принималось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области после отвода российских войск.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр (Херсон), на левый берег. По словам Суровикина, российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - уже эвакуировались с правого берега. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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