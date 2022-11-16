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ТАСС

Миссия ЕС для армии Украины начала работу

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Источник изображения: PA Images via Reuters Connect

Командующим миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан, сообщили пресс-служба Совета ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии начала во вторник работу под командованием вице-адмирала Эрве Блежана. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС запускает работу миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Украина - прим. ТАСС). Командующим миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан", - отмечается в заявлении совета.

В документе подчеркивается, что ЕС выделил €16 млн "для поддержки наращивания потенциала Вооруженных сил Украины" с помощью тренировочной миссии. "Миссия будет действовать в течение 24 месяцев и дополнит последующие взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые сейчас составляют более €3,1 млрд", - говорится в нем.

Решение о создании военной тренировочной миссии ЕС для Украины под названием EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine) было принято месяц назад - 17 октября. Она должна обеспечить подготовку 15 тысяч военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено €106,7 млн.

Согласно сообщению внешнеполитической службы ЕС, миссия обеспечит "индивидуальную, коллективную и специальную подготовку для Вооруженных сил Украины и отрядов территориальной обороны". Она также обеспечит координацию усилий отдельных государств ЕС, которые будут заниматься тренировкой украинских военных для ведения боевых действий против России, в двустороннем порядке. 

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