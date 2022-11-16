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РИА Новости

Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ

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Работа миномётного расчёта
Работа миномётного расчёта.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Звезда": военный, сумевший уничтожить самолет ВСУ, получает премию до 300 тысяч рублей

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Установлены дополнительные поощрения для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции РФ, за уничтоженную технику украинских боевиков, следует из данных специальной брошюры с конкретными цифрами, показанной во вторник в видеосюжете телеканала "Звезда".

В показанной брошюре, в частности, говорится, что за уничтоженный самолет бойцу полагаются премиальные 300 тысяч рублей; за уничтоженный вертолет - 200 тысяч рублей; за уничтоженный беспилотник - 50 тысяч рублей; за уничтоженный танк - 100 тысяч рублей; за уничтожение бронетехники и ПВО (БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Оса", боевой машины РСЗО) - 50 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей положены и за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях. Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач - до 100 тысяч рублей.

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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
С-300
Проекты
БПЛА
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