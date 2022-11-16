Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ

"Звезда": военный, сумевший уничтожить самолет ВСУ, получает премию до 300 тысяч рублей

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Установлены дополнительные поощрения для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции РФ, за уничтоженную технику украинских боевиков, следует из данных специальной брошюры с конкретными цифрами, показанной во вторник в видеосюжете телеканала "Звезда".

В показанной брошюре, в частности, говорится, что за уничтоженный самолет бойцу полагаются премиальные 300 тысяч рублей; за уничтоженный вертолет - 200 тысяч рублей; за уничтоженный беспилотник - 50 тысяч рублей; за уничтоженный танк - 100 тысяч рублей; за уничтожение бронетехники и ПВО (БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Оса", боевой машины РСЗО) - 50 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей положены и за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях. Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач - до 100 тысяч рублей.