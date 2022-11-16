Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров

Кадыров: более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, девять тысяч на передовой

ГРОЗНЫЙ, 15 ноя - РИА Новости. Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более 9 тысяч сейчас находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств.

"В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в её проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он сообщил о поручении командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД "принять необходимые меры по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры", организовывать для них соответствующие учения - это позволит оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами в случае необходимости.

Также Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за время проведения СВО передал жителям освобождённых территорий более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.