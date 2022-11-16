ОАК запатентовала специальную швартовочную систему для возвращения на борт самолёта беспилотников

Возвращение американского БПЛА в рамках программы Gremlin Источник изображения: topwar.ru

Российские перспективные авиационные носители беспилотников, в том числе самолеты, могут получить новую швартовочную систему, предназначенную для возвращения дронов на борт. Патент на систему получила Объединенная авиастроительная корпорация.

ОАК запатентовала систему швартовки для самолетов, с помощью которой в полете можно захватывать и возвращать на борт ранее запущенные беспилотники. Как следует из пояснительной записки к патенту, конструкция чем-то напоминает систему для воздушной заправки самолетов, поскольку также использует трос со стыковочным конусом, к которому должен стыковаться беспилотник. Также в систему входит специальный складывающийся каркас для фиксации дронов.

Разработчики планируют, что систему можно будет устанавливать на все типы самолетов, включая истребители и стратегические ракетоносцы.

Изобретение (...) может быть использовано в конструкции оснащения летательных аппаратов беспилотными летательными аппаратами, а именно к системе и способу захвата и уборки беспилотного летательного аппарата в грузовой отсек самолета, а также к швартовочному узлу данной системы (...) Изобретение может найти применение на таких летательных аппаратах, как истребители, транспортные самолеты, стратегические бомбардировщики и др.

- говорится в патенте.

Стоит отметить, что системы сброса и, самое главное, подбора беспилотников в воздухе разрабатываются в разных странах. Особенно большое внимание этому вопросу уделяют в США, где реализуется сразу несколько аналогичных программ. В частности программа Gremlin подразумевает что-то подобное российскому изобретению. Там собираются ловить БПЛА "на удочку", на конце которой не крючок, а специальный конус.