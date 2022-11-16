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Интерфакс-АВН

Лавров назвал слухами сообщения, что США готовят переговоры по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Денпасар (Индонезия). 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Москве неизвестно о том, что США готовят переговоры по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчёт сообщений о том, что американцы переговоры готовят: эти слухи постоянно всплывают и с таким же успехом потом исчезают, мы на это уже не реагируем", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа", - добавил он.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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