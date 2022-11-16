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Военное обозрение

Подтверждена первая потеря словацкой САУ Zuzana 2 на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Консолидированный против России Запад усиленно накачивает незалежную боевыми системами, надеясь общими усилиями нанести ВС РФ поражение в украинском конфликте. В числе переданных вооружений фигурируют самоходные артиллерийские установки, поставки которых призваны как компенсировать потери ВСУ в советской артиллерии, так и протестировать в боевых условиях западные модели.

В частности, власти Словакии продали киевскому режиму 8 САУ Zuzana 2. Украинские боевики неоднократно снимали видеоролики, на которых запечатлено применение этих САУ. При этом информация об их повреждении или уничтожении старательно замалчивается. Но благодаря недавно отснятому любителями видео подтверждена первая потеря словацкой САУ Zuzana 2 на Украине – тягач перевозит одну из поражённых систем.

Кроме словацкой модели службу в незалежной проходят американские САУ М109, немецкие PzH 2000, польские Krab, французские Caesar, а также ещё не выбитые в боях советские системы «Мста-С», «Гиацинт-С», «Акация», «Гвоздика», «Пион».

При этом советский парк самоходных установок ВСУ понёс за время проведения спецоперации критические потери, а Запад передаёт собственные системы - пока в ограниченных объёмах и крайне медленно. Например, поставка восьми САУ Zuzana 2, закупленных в Словакии ещё в апреле 2022 года, растянулась во времени – с августа по октябрь было передано только шесть изделий. Однако в любом случае эти установки всё ещё спокойно доходят до войсковых частей ВСУ, несмотря на то, что информация об их передвижении по железной дороге появляется ещё на начальном этапе маршрута. И перемещение бронетехники из стран Европы осуществляется зачастую без какой-либо маскировки.

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Страны
Россия
Словакия
США
Украина
Продукция
2С3 Акация
2С5 Гиацинт
Dana vz.77
M109
PzH 2000
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
РЖД
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