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ЦАМТО

В Индонезию прибыл первый самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес"

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Самолёт C-130J-30 из состава ВВС США
Самолёт C-130J-30 из состава ВВС США.
Источник изображения: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 15 ноября. Командование ВВС Индонезии получило первый (из пяти заказанных) самолетов ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес" производства корпорации Lockheed Martin.

Пресс-релиз о прибытии первого самолета с бортовым номером A-1339 был размещен 12 ноября на странице в Instagram 31-й авиаэскадрильи 1-го авиакрыла (авиабаза ВВС "Халим Пердакусума" в Джакарте).

Как уже сообщал ЦАМТО, в конце 2018 года представитель Lockheed Martin Ричард Джонстон подтвердил, что американская корпорация взаимодействует с ВВС Индонезии и представила ответ на запрос об информации о возможности закупки самолетов C-130J. Тогда же представитель Lockheed Martin подтвердил, что для ускорения поставки закупку C-130J для Индонезии планируется реализовать в рамках прямого коммерческого контракта, а не в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Контракт на поставку ВВС Индонезии пяти самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. Ни одна из сторон официально не разглашает информацию о заказе. Как ожидалось, первые самолеты будут поставлены к концу 2022 или в начале 2023 года.

В настоящее время на вооружении ВВС Индонезии имеется около 20 самолетов C-130, большинство из которых представляют собой C-130B, приобретенные в 1960-х гг. Покупка пяти C-130J-30 позволит заменить часть устаревших C-130B.

Ожидается, что в перспективе ВС Индонезии разместят дополнительный заказ на поставку C-130J. Учитывая удаленностью многих островов, регулярно происходящие извержения вулканов, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, возможность эффективного выполнения воздушных перевозок жизненно важна для вооруженных сил Индонезии.

C-130J-30 "Супер Геркулес" с удлиненным фюзеляжем (на 4,6 м длиннее C-130), обеспечивает перевозку на 30% больше пассажиров и грузов, на 50% больше парашютных грузовых систем (CDS), на 44% больше десантников, а также 14-процентную экономию топлива и увеличение дальности полета на 20%.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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