Лавров: ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине

По словам глав МИД РФ, речь идет о поставках вооружений, тренировках, подготовке военнослужащих, помощи в предоставлении огромного количества разведданных

БАЛИ /Индонезия/, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками конфликта на Украине, поставляя вооружение и обучая украинских военнослужащих. Об этом заявил журналистам во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Группы двадцати.

"Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине. Это поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих, помощь в предоставлении огромного количества разведданных, участие в определении целей, как вы знаете, американцы этим занимаются, это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников", - сказал Лавров.