Войти
ТАСС

Лавров: ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине

395
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

По словам глав МИД РФ, речь идет о поставках вооружений, тренировках, подготовке военнослужащих, помощи в предоставлении огромного количества разведданных

БАЛИ /Индонезия/, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками конфликта на Украине, поставляя вооружение и обучая украинских военнослужащих. Об этом заявил журналистам во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Группы двадцати.

"Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине. Это поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих, помощь в предоставлении огромного количества разведданных, участие в определении целей, как вы знаете, американцы этим занимаются, это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников", - сказал Лавров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
27.04.2022
Запад доминировал более двух веков. Но скоро его песенка будет спета
31.01.2022
Разговор Байдена и Зеленского прошел "не очень хорошо". Названа причина
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
17.09.2014
Обратный отсчет
01.02.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть II
22.11.2011
Ядерная боли-головка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:54
  • 37991
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада
  • 16.11 16:04
  • 5
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 16.11 15:46
  • 6
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 16.11 05:28
  • 80
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 16.11 01:00
  • 1
Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию
  • 15.11 21:27
  • 1
На корвете "Проворный" установили новую стелс-надстройку вместо выгоревшей
  • 15.11 21:13
  • 3
Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности
  • 15.11 21:06
  • 1
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 15.11 16:16
  • 0
Польский проект «от можа до можа» не предусматривает украинский суверенитет
  • 15.11 15:38
  • 2
Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО