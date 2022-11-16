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ТАСС

NYT: страны Запада рассматривают Украину как полигон для испытания новейшего оружия

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Такие обломки все чаще находят на Украине
Такие обломки все чаще находят на Украине.
Источник изображения: кадр из видео

В качестве одного из примеров новейших разработок издание приводит ружья против беспилотников EDM4S

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Современные технологии и виды оружия, разработанные странами Запада, проходят испытания в боях на Украине как на полигоне, на основе чего могут быть сделаны выводы о ведении войн в будущем, пишет во вторник газета The New York Times.

В качестве примера новейших разработок издание приводит ружья против беспилотников EDM4S, украинскую автоматизированную систему управления войсками Delta, дистанционно управляемые катера и модифицированную версию германской системы ПВО IRIS-T.

"Мы учимся на Украине как бороться, и мы учимся, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя. <...>. Мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти наши испытания", - сказала изданию экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

Как пишет газета, ружья EDM4S, или SkyWipers, были разработаны в Литве, когда Грибаускайте была у власти - в 2019 году. Первые поставки этого оружия на Украину были осуществлены еще в октябре 2021 года, и оно активно используется с тех пор. Издание также отмечает систему Delta, которая была разработана украинскими военными в координации со специалистами НАТО и впервые протестирована в 2017 году. По словам неназванных представителей альянса, система помогает украинским военным принимать решения на поле боя быстрее.

Как пишет газета, специалисты по планированию расходов обороны США и в других странах Запада ориентируются по вопросу будущих инвестиций в сфере на приобретенный на Украине опыт. Также разрабатывается долгосрочная стратегия координации между войсками западных стран. По словам французского генерала Филиппа Лавиня, реформа обсуждались еще до конфликта на Украине, но получила новую возможность для реализации благодаря "наблюдению" за ситуацией.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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