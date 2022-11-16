Зеленский заявил, что наступило время прекратить боевые действия

Президент Украины при этом отметил, что "Минска-3" не будет

БАЛИ /Индонезия/, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время прекратить боевые действия, при этом, по его словам, Киев не пойдет на подписание "Минска-3".

"Я убежден, что сейчас настало время, когда <...> [боевые действия] должны и могут быть остановлены", - сказал он, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20).

Зеленский добавил, что Украина не согласится на подписание соглашений, подобных "Минску-3". По его словам, у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.

Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. "Мы должны провести Киевскую международную конференцию по безопасности, чтобы закрепить ключевые элементы архитектуры безопасности на евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины", - сказал он, добавив, что главным итогом этой конференции, по задумке Киева, должно стать подписание "Киевского договора по безопасности". По словам украинского лидера, Киев готов провести это мероприятие в любое время, "даже в текущем году".

Украинский лидер также напомнил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения Украине убытков от боевых действий за счет российских активов.

Минские соглашения, достигнутые в 2015 году, должны были стать основой урегулирования в Донбассе. Однако Киев годами затягивал мирный процесс и отказывался от их выполнения, а после и вовсе заявил о неприемлемости политической части этого пакета, а также о категорическом отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.

В мае глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о создании Киевом вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном международной консультативной группы для разработки предложения по гарантиям безопасности для Украины. В середине сентября офис президента Украины опубликовал проект рекомендаций к "Киевскому договору по безопасности". Вопреки звучавшим ранее предложениям, этот документ не предполагает ни нейтрального статуса Киева или отказа от вступления в НАТО, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны, а странам-гарантам предлагается заключить обязывающее соглашение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал в связи с этим, что попытка международной консультативной группы по Украине с участием Расмуссена "слепить некие гарантии" в узком кругу и предъявить их России станет тупиковым направлением.