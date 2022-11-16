Расчеты С-300 на Курилах провели учение по отражению авианалёта условного противника

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения ЗРС С-300В4, дислоцированные на Курильских островах, отразили в ходе плановой тренировки авианалёт "противника", сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе тренировки дежурные силы по противовоздушной обороне получили информацию об условном нарушении воздушных границ России группой летательных аппаратов, после чего расчеты зенитных ракетных систем С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалёт "противника". В ходе тренировки были выполнены учебные (электронные) пуски по нескольким десяткам воздушных целей", - говорится в сообщении.

"По результатам тренировки расчеты ЗРС С-300В4 успешно "уничтожили" 100 процентов целей при входе в зону поражения", - подчеркивается в пресс-релизе.

Также расчетами проведена тренировка по оперативному обмену данными внутри единой системы противовоздушной обороны округа.