CNN: США хотят модифицировать беспилотники Gray Eagle, чтобы передать их Украине

ЦАМТО, 15 ноября. США изучают, как модифицировать свои беспилотники Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CNN.

"Как заявили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря – вместе с чувствительными технологиями – стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами", – сообщает телеканал.

Неназванный представитель конгресса сообщил телеканалу, что есть конкретные технические модификации, которые могут быть сделаны, "но подобное требует времени и трудоемко". По словам другого чиновника, рассмотрением вопроса модификации занимается армия.

Без изменений беспилотники Gray Eagle, которые могут непрерывно находиться в воздухе 30 часов, покрывая более 8 тыс. км, и нести ракеты Hellfire, вряд ли попадут в список оборудования для Украины, сообщает телеканал. Переговоры продолжаются, США пока не дали Киеву отрицательного ответа, исключив возможность поставки, говорится в сообщении телеканала CNN.